Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde, 260 Milyon TL’lik Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı bütçesi ele alınarak, oy birliğiyle onaylandı.

Bütçede ilk olarak eksik olan cetvellerle ilgili öneri yapıldı.

-Barçın

Öneri üzerine söz alan CTP Milletvekili Devrim Barçın, tüm kurumların araçlarının Cetvel 2’de gösterildiğini ancak sivil savunmanın araçlarını göremediklerini söyleyerek, bu konuda bilgi talep etti.

Barçın, deprem yasası çerçevesinde sağlanan kaynağın gerçekten depreme ve doğal afetlere yönelik kullanılacağını bütçe içerisinde görmek istediklerini kaydetti.

-Şan

UBP Milletvekili Alişan Şan ise söz alarak, bir şey saklanmadığını belirtti.

-Derya

CTP Milletvekili Doğuş Derya ise, başkanlığın, afet yönetimi başkanlığı olarak reorganize edilmesi gerektiğini ifade etti. Derya, kesilen vergilerin nerede kullanılacağını ve teçhizat açısından mali durumu bilmek istediklerini söyledi.

-Arıkoğlu

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Koordinatörü Levent Arıkoğlu, araçların, bugüne kadar cetvellerde olmamasının olmayacak anlamına gelmediğini belirterek, envanterde bulunan araçlar isteniyorsa hemen telefon açıp, liste getirtebileceğini kaydetti.

Araçlarla ilgili sıkıntılar yaşadıklarını anlatan Arıkoğlu, söz verildiği gibi yardım yapılmadığını söyledi. Kadro ve araç sayısıyla ilgili bilgiler veren Arıkoğlu, “En büyük sorunumuz personel, araç-gereç ve malzemedir” dedi.

-Canaltay

Komite Başkanı, UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay da, sivil savunma teşkilatının güçlenmesi gerektiğini vurguladı.

-Şahali

Komite Başkan Vekili, CTP Milletvekili Erkut Şahali de, “Sizin bütçeniz özel bir bütçedir” dedi.

Şahali, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın mevzuat güncellemesini yaparak, hükümete sunmasını önerdi.

-Arıkoğlu

Arıkoğlu, toplantıda vekillerin sorularını da yanıtladı. Yenierenköy bölgesindeki bir araziyle ilgili soru üzerine Arıkoğlu, arazinin Bakanlar Kurulu tarafından verildiğini ve dalış ile eğitim merkezi olarak kullanıldığını söyledi.

Konuşmaların ardından öneri değiştirilmiş şekliyle oylanarak, oy birliğiyle kabul edildi. Daha sonra bütçe de komiteden oy birliğiyle geçti.