Ülke genelinde dünden beri etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle birçok bölgede su taşkınları meydana geldi. Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ekipleri, su taşkınları nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşların yardımına koştu.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Sivil Savunma ALO 101 Acil Hattı ve KKTC Afet Yönetimi Sistemi içerisinde yer alan paydaş kurum/kuruluşlara iletilen ihbarlar ivedilikle değerlendirilerek Sivil Savunma ekipleri gerekli bölgelere sevk edildi.

Bu kapsamda Gazimağusa Bölge Müdürlüğü ekipleri, Maraş bölgesindeki Köşe Kahvesi önünde biriken yağmur sularını; ardından da Büyük Sanayi Bölgesi’ndeki Narin Unlu Mamülleri binası önünde biriken yağmur sularını, Gazimağusa Belediyesi ekipleri ve Kıbrıs Türk Arama Kurtarma Derneği (KTAK) ekibi ile birlikte tahliye etti.

Öte yandan; Sivil Savunma Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü ekipleri, Girne Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Girne İtfaiye ekiplerinin müşterek çalışmaları sonucu, Girne Alsancak’taki bir sitenin bodrum katındaki yağmur suları, Karaoğlanoğlu’nda Prestij Sitesi’ndeki trafo odası ve konutlara ulaşım için kullanılan yolda biriken yağmur suları, Girne Liman yolundaki bir apartman ile Edremit Kavanlar Villalarındaki bir evin bodrum katında biriken yağmur suları da boşaltıldı.

Açıklamada, Meteoroloji Dairesi’nin sağanak yağışların yrın saat 18:00’a kadar devam etme olasılığının yüksek olduğunun duyurulduğu hatırlatılarak “Bu yüzden meydana gelebilecek su baskını ihbarlarına karşı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tarafından gerekli hazırlıklar yapılarak ekipler hazır halde bekletilmektedir. Vatandaşlarımız İhtiyaç duyulduğu anda ALO 101 Acil Durum Hattından Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığına ulaşabileceklerdir.” denildi.