Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın organize ettiği Sivil Savunma Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı 2025 İskele’de Mackenzie Beach bölgesinde icra edildi. Tatbikatta, merkez üssü Gazimağusa Körfezi olan, deniz tabanının dört buçuk kilometre derinliğindeki 7,7 büyüklüğünde depremin ardından yaşanan olaylar canlandırıldı.

Afet ve acil durumlarda imkânların denenmesini sağlamak, can ve mal kayıplarını en aza indirmek, noksanlıklar varsa gidermek için yol haritası oluşturmak amacıyla düzenlenen tatbikatı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Hakan Balaban, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, bazı milletvekilleriyle belediye başkanları, diğer sivil ve askeri yetkililer, emekli mücahitler ve sivil halk izledi.

-Balaban

Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Hakan Balaban, tatbikat öncesi yaptığı açıklamada, ülkenin depreme hazırlık durumunu görmek ve paydaşların koordinasyonunu güçlendirmek amacıyla bu tatbikatı düzenlendiğini kaydetti. Balaban, tatbikatla, her türlü olumsuz durumda can ve mal kaybını en aza indirgemenin hedeflendiğini belirtti.

Dünyanın tamamında olduğu gibi, KKTC'de de afet riskinin her geçen gün arttığına işaret eden Hakan Balaban, küresel ısınma sonucu meydana gelen meteorolojik kaynaklı afetlerde endişe verici bir artış gözlemlendiğini kaydetti. Balaban, ada çevresindeki aktif fay hatlarına da işaret ederek, bir doğa olayı olan depremin yıkıcı etkilerini en aza indirmenin önceden alınacak tedbirlerle mümkün olduğunu söyledi.

Hakan Balaban, adanın tarihinde yıkıcı etkiye sahip birçok deprem yaşandığını belirterek, her geçen gün yaşanan teknolojik ve bilimsel gelişmelere rağmen depremin ne zaman ve hangi büyüklükte olacağının tespitinin mümkün olmadığını vurguladı. Kıbrıs'ın dünyadaki en aktif sismik alanlardan birinde bulunmasından dolayı depreme karşı her daim hazırlıklı olmak gerektiğini kaydeden Balaban, 6 Şubat Kahramanmaraş depremi ve etkilerinin, alınması gerekli önlemlerin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha hatırlattığını söyledi. Balaban 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden herkese ve SSTB Personeli Amaç Arnavutoğlu’na Allah’tan rahmet diledi.

-Toroslu

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu da konuşmasında, sivil savunmanın insanın yaşam hakkını korumak için varını yoğunu ortaya koymak anlamına geldiğini belirtti.

TMT yıllarında ortaya konulan “var olma” anlayışının bugün sivil savunmanın “yaşatma” emeliyle bütünleştiğine dikkat çeken Toroslu, sivil savunmanın bir bilinç ve bir sorumluluk anlamına geldiğini ve doğal olaylara ve afetlere hazırlıklı olmanın hayat kurtaracağını ifade etti.

Konuşmaların ardından SSTB Harekât Eğitim Şube Müdürü Yusuf Eker tarafından konuklara tatbikat aşamaları ve gelinen nokta hakkında bilgi verildi.

Tatbikatın ardından Sivil Savunma Arama Kurtarma sergisi gezildi. Mobil üniteler ve çadır kenti ziyaretinden sonra yemek yendi.

-Deprem senaryosu ve icrası…

Tatbikatta, merkez üssü Gazimağusa Körfezi olan, deniz tabanının dört buçuk kilometre derinliğinde ve etkisi tüm ülkede hissedilen Richter ölçeğine göre 7,7 büyüklüğünde depremin meydana gelişi ve ardından yaşanan olaylar canlandırıldı.

Tatbikatta, tahliye ve enkaza müdahale, devrilen ağaca müdahale, doğada arama kurtarma ve ilk yardım, arazi yangınına, kuyu kazasına, akaryakıt yangınına, mülteci olayına müdahale, duman dolu odadan kurtarma, üst kattan itfaiye merdiveniyle indirme, elektrik direklerine müdahale, atlama yatağı, KBRN olayı müdahale, şüpheli pakete müdahale, tünel ve üst kattan kurtarma, sedye ve harnest ile indirme, havai halatla kurtarma, akaryakıt sızıntısına müdahale, denizden yaralı kurtarma, denize düşen araçtan kurtarma, denizden mülteci kullanma, tekne yangınına müdahale olayları icra edildi.

Tatbikat, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı personeli, KKTC Afet Yönetimi sistemi içerisinde yer alan bakanlık, kurum, kuruluşların yanı sıra T.C İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), TC Jandarma Genel Komutanlığı, KTBK, GKK, Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği (DAAK), Kıbrıs Arama Kurtarma Derneği (KARK), Kıbrıs Türk Arama Kurtarma Derneği (KTAK), Sivil Afet Timi Derneği (SAT), Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyine (IUSARC) üye yerel üniversitelerin arama kurtarma kulüp öğrencileri, Mağusa Tıp Merkezi ve Kolan Hastanesi ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi.