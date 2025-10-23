(Kamalı Haber)- Lefkoşa ve Gönyeli’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Abdurrahman Besni, Mahmut Zekeriya Hatip, Eser Kasımoğulları ve Raif Mavideniz mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Fezile Kesat mahkemede olguları aktardı.

Polis, 15 Ekim 2025 tarihinde Narkotik Şube’ye yapılan ihbarda bir şahsın motosikletle Gönyeli’de Temiz Sokak’ta bir ağacın altında bir şey gömdüğünün öğrenildiğini söyledi. Polis, alınan ihbar üzerine plakası belirtilen motosikletin takibe alındığını, Abdurrahman Besni ile motosiklette yolcu olarak bulunan Mahmut Zekeriya Hatip’in Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis, iki zanlının ifadelerinde Güney Kıbrıs’tan geldiğini bildikleri uyuşturucu maddeyi Rus olarak bildikleri şahsın yönlendirmesiyle kendilerine atılan konuma giderek, Kermiya bölgesinden aldıklarını söylediklerini aktardı. Polis, zanlıların ifadelerinde aldıkları uyuşturucu maddeleri Gönyeli’de 5 ayrı konuma bıraktıklarını itiraf ettiklerini söyledi. Polis, zanlıların gösterimi ile Gönyeli’de Aşıklar Tepesi’ne gömülü olan 6 ayrı naylon pakette 250 gram hintkeneviri, Baraj bölgesinde yol kenarına gömülü olan 10 gram kokaini, aynı bölgede duvar dibinde 30 gram hintkeneviri, yine aynı bölgede boş arazide 10 gram kokain türü uyuşturucu madde bulunarak, emare alındığını kaydetti. Polis, zanlıların 5’inci konum olarak uyuşturucuyu bıraktıkları Temiz Sokak’taki ağacın dibinde gömdükleri maddeleri almaya gelen Eser Kasımoğulları ve Raif Mavideniz’in de suçüstü tutuklandığını, ağacın dibindeki 120 gram hintkenevirinin de emare alındığını açıkladı. Polis, zanlı Abdurrahman Besni ile Mahmut Zekeriya Hatip’ten yapılan soruşturmada Kermiya’dan alınan uyuşturucu miktarının 600 gram hintkeneviri ve 20 gram kokain olduğunun belirlendiğini kaydetti. Polis, zanlılar Hatip ile Besni’nin aldıkları uyuşturucuyu birçok noktaya bırakarak, bu iş karşılığında 70 bin TL alacaklarını söylediklerini aktardı. Polis, Eser Kasımoğulları ve Raif Mavideniz’in ise içimliklerini aldıklarını söylediklerini açıkladı. Polis, zanlı Kasımoğulları hariç tüm zanlıların cep telefonlarının şifrelerini polise verdiğini belirtti. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, zanlılara ait 4 telefonun DATA İnceleme Şubesine gönderileceğini, ayrıca emareler üzerinde parmak izi incelemesiyle ilgili rapor beklendiğini söyledi. Polis, zanlı Abdurahman Besni’nin öğrenci izni olduğunu, ancak yeni dönem için kayıt yaptırmadığını söyledi. Polis, zanlı Hatip’in ise çalışma izinin iptal edildiğini dile getirdi. Polis, diğer iki zanlının ise KKTC vatandaşı olduğunu ifade etti. Polis, zanlı Besni ile Hatip aleyhine uyuşturucu alma, itham ve verme, diğer ili zanlı aleyhine de sadece uyuşturucu alma suçlaması getirildiğini, zanlıların tümümün davalarını kabul ettiğini söyledi. Polis, zanlıların soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirterek, Besni ile Hatip’in tutuklu yargılanmasını, diğer iki zanlının ise teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, Besni ile Hatip’in 60 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi. Yargıç, diğer iki zanlının ise 50’er bin TL nakit teminat yatırmasına, ikişer kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalamasına ve yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına emir verdi.