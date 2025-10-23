Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı bugün Evrensel Hasta Hakları Derneği’ni kabul etti.

LTB’den verilen bilgiye göre, görüşmede, Evrensel Hasta Hakları Derneği ile LTB arasında ilerleyen süreçte imzalanması planlanan iş birliği protokolleri ve ortak çalışma alanları ele alındı.

Derneğin Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ile iş birliği içinde yürüttüğü “Sağlık İçin Birlikte” projesi hakkında Harmancı’ya bilgi verilerek, proje kapsamında yürütülebilecek ortak eğitim ve farkındalık çalışmaları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.Dernek yetkilileri, yürüttükleri faaliyetler ve projeler hakkında da Başkan Harmancı’ya detaylı bilgi aktardı.

Görüşmede, Evrensel Hasta Hakları Derneği Asbaşkan Emete İmge’nin yanı sıra Savunuculuk ve Lobicilik Uzmanı Beran Dağtaş, “Sağlık İçin Birlikte” Proje Menejeri Fezel Nizam ve Proje Koordinatörü Münevver Özakalın da yer aldı.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Sağlık İçin Birlikte / Alliance for Health” projeyle hasta hakları ihlallerinin azaltılması, sağlık alanında sivil toplum diyaloğunun güçlendirilmesi ve hasta hakları temelli bir izleme ile savunuculuk ağının oluşturulması amaçlanıyor.