(Kamalı Haber)- Alayköy’de meydana gelen dükkan açma, kasti hasar, sirkat suçlarından tutuklanan 23 yaşındaki İlyas Tadır bugün sabah Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Gönyeli Polis Karakol Amirliğinde görevli polis memuru nadime Öztürk mahkemeye olguları aktardı. Polis, 1-3 mart tarihleri 14.00-08.00 saatleri arasında İlyas Tadır ve Sedat Zobo'nun Alayköy Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Gıda ve Tütün malzemesi satışı yapan Rova LTD'ye ait dükkanın doğuya bakan tuvalet camını muhtemelen sert bir cisimle kırıp hasara uğrattıktan sonra içeriye giriş yaparak muhtelif markalarda ve 98 bin 620 Euro ile bir milyon 722 bin TL değerindeki 17 koli puroyu sirkat ettikten sonra aynı yerden çıkış yaptıklarını söyledi. Polis, olayın bilgilerine 03.03.2025 tarihinde geldiğini aynı tarihte yapılan araştırmada, zanlıların 02.03.2025 tarihinde sirkat edilen purolardan 6 kolisini Girne'de faaliyet gösteren ve işletmeciliğini B. M'nin yaptığı City Oflicane isimli iş yerine satmak amacı ile bıraktıklarının tespit edilerek malların emare olarak alındığını belirtti. Polis, İlyas Tadır'ın Girne'de tespit edilerek tutuklandığını, Sedat Zobo'nun ise 02.03.2025 tarihinde saat 17.29'da Ercan Havaalanından çıkış yaptığının tespit edildiğini açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, aranan yaklaşık 2.5-3 milyon Türk Lirası değerinde puro olduğunu belirtti. Polis, incelenmesi gereken kamera görüntüleri, alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.