(Kamalı Haber) - Alayköy'de meydana gelen müstahdem tarafından sirkat suçundan tutuklanan Tevfik Fikret Soyergı̇n mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Cansel Mimar mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlının 2020-2023 yılları arasında Alayköy'de bulunan ve kendisinin bilgisayar uzmanı olarak çalıştığı Bluecell Trading LTD.'ye ait depolar içerisindeki 3 milyon 326 bin TL değerindeki elektronik cihazı alarak zimmetine geçirmek suretiyle müstahdem tarafından sirkat suçunu işlediğini söyledi. Polis, yapılan şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını, zanlı hakkında 2023 yılı Nisan ayında tutuklama emri çıkarıldığını ancak yurt dışında olmasından dolayı işlem yapılamadığını söyledi. Polis memuru, zanlının 25 Şubat 2025 tarihinde tutuklandığını ve 3 mahkemeye çıkarılarak, 12 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde yapılan soruşturmada meseleyle bağlantılı bir şahıs tespit ettiklerini ancak 25 Ocak 2024’te ülkeden çıkış yaptığının belirlendiğini açıkladı. Polis, ayrıca BTHK’ya yazılan yazı ışığında çalınan 51 telefonun tespit edildiğini, satılan 10 tanesinden 7 tanesinin sahipleriyle konuşulduğunu söyledi. Polis, ifadesi alınan 7 kişinin telefonları Girne’de bir işletmeden aldıklarını söylediklerini açıkladı. Polis, söz konusu işletme sahibinin de telefonları zanlıdan aldığını söylediğini aktardı. Polis, 3 adet telefonun da zanlının kendisini satış danışmanı olarak tanıtıp sattığının belirlendiğini açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, aranan emareler olduğunu ve alınacak ifadeler bulunduğunu belirterek, 8 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.