“Pile ve Maraş’taki çalışmaların Türk-Yunan diyaloğunu olumsuz etkileyeceği açıkça ortaya konulmalı”

Yunanistan muhalefet partilerinden SİRİZA’nın başkanı Stefanos Kasselakis, “Pile ve Maraş’taki çalışmalarının Türk-Yunan diyaloğu açısından çok olumsuz olacağının açıkça ortaya konulması gerektiğini” savundu.

Rum radyosu Kasselakis’in bu iddiayı, 3 günlük ziyaret için gittiği Güney Kıbrıs’ta Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le görüşmesi sonrasında basına yaptığı açıklamada ortaya attığını duyurdu.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Kıbrıs müzakerelerini yeniden başlatmak için aldığı inisiyatiflere destek belirten Kasselakis, “Türk askeri olmadan, iki bölgeli iki toplumlu bir federasyon çözümü için müzakerelerin, BM kararları çerçevesinde ve Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlamasının önemli olduğunu” savundu.

Hristodulidis ile uluslararası gelişmeleri de görüştüklerini söyleyen Kasselakis, Rum-Yunan koordinasyonu ve iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Stefanos Kasselakis, Türk-Yunan ilişkilerinde, Pile ve Maraş’taki çalışmaların, diyaloğu çok olumsuz etkileyeceğinin açıkça ortaya konulması gerektiğini iddia etti.

Hristodulidis ise Yunanistan muhalefet partilerinin, genel olarak bütün partilerin başkanlarıyla iş birliğinin devamı beklentisinde olduğunu belirterek “ortak hedeflerimiz, ortak isteklerimiz olan SİRİZA ile iş birliği kesindir” ifadesini kullandı.

Kasselakis bu sabah Yunan Askerî Mezarlığı’nı ve Cezaevi avlusundaki EOKA’cı mezarlarını ziyaret ederek çelenk koydu.