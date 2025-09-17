Limasol’a bağlı “Polemidya” (Binatlı) köyünde görev yapan 37 yaşındaki bir polisin aracının pazartesi akşamı kimliği belirsiz şahıslarca kundaklandığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, aracın polise ait olduğunu, ancak annesi tarafından kullanıldığını kaydederken, kendi kullandığı aracın kundaklanan aracın birkaç metre ötesinde park halinde olduğunu ve kundaklamayı yapan kişilerin yanlış aracı hedef almış olabileceğini yazdı.

Haberde, kundaklanan aracın tamamen yandığı belirtildi.

-Alkol alan otobüs şoförü tutuklandı

Öte yandan Fileleftheros gazetesi de, 58 yaşındaki bir otobüs şoförünün, “Athienu” (Kiracıköy)-“Avdalliru” (Avdeler) yolunda alkollü olduğunun tespit edildiğini ve tutuklandığını yazdı.

Haberde, otobüste küçük yaşta çocukların da bulunduğu ve alkollü olmasının yanı sıra, otobüse kapasitesinden fazla yolcu aldığının tespit edildiği kaydedildi.