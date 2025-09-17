Rum Avrupa Konularından Sorumlu Müsteşar Marilena Rauna’nın, Brüksel’de dün yapılan AB Genel İşler Konseyi toplantısına katıldığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rauna’nın toplantıda Güney Kıbrıs’ın AB Dönem Başkanlığı’nı ilgilendirecek temel konuları dile getirdiğini ve önceliklerinden birinin, konut krizinin çözümü olacağını söylediğini yazdı.

Güney Kıbrıs’ın konut konusunun Avrupa Konseyi gündemine alınmasını memnuniyetle karşıladığını belirten Rauna, temel bir sosyal hak olarak nitelendirdiği konut edinmeyle ilgili Avrupa Komisyonu planını ilgiyle beklediklerini ve Avrupa Bakanlar Komitesi’nin yalnızca konut konusuna ayrılmış bir gayri resmi toplantısına ev sahipliği yapacaklarını kaydetti.

Habere göre Rauna, konuşmasında Arnavutluk’un AB’ye katılım müzakerelerine de değinerek, 6. Hükümetler Arası Konferans kapsamında AB’nin genişlemesi ve Arnavutluk’un katılım süreciyle ilgili 4. başlığın görüşmelere açılmasının önemli olduğunu belirtti.

Gazete, Rauna’nın Ukrayna konusunda ise sivillere yönelik saldırılarla ilgili endişelerini ifade ederek, bu saldırıları kınadıklarını dile getirdiğini yazdı.

Rauna ayrıca, AB üyesi olan Polonya’nın hava sahasının Rusya tarafından ihlal edilmesini de kınadığını söyledi.

Güney Kıbrıs’ın, devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğü aleyhindeki her türlü saldırıyı veya ihlali çok ciddiye aldığına işaret eden Rauna, bu tip ihlallerin ortak güvenlik açısından tehdit oluşturduğunu belirtti.

Konuşmasında Orta Doğu ile Gazze'deki durumla ilgili endişelerini de dile getiren Rauna, insani yardım konusunda Güney Kıbrıs’ın Amalthia inisiyatifini yerine getirmeye devam ettiğini kaydetti.

Sadece geçen hafta, Gazze'deki sivil halka bin 200 tondan fazla insani yardım gönderdiklerine işaret eden Rauna, AB'yi insani yardım alanında liderlik etmeye çağırdı ve UNOPS himayesindeki "Amalthia" koridorunun AB’nin emrinde olduğunu söyledi.