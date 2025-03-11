Sırbistan'da geçen yıl tren istasyonundaki beton sundurmanın çökmesi sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği kaza nedeniyle hükümete tepkilerini sürdüren öğrenciler, başkent Belgrad'daki Sırbistan Radyo ve Televizyon (RTS) binası önünde gösteri başlattı.

Novi Sad kentindeki tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te meydana gelen kazanın ardından başlayan ve 4 aydır belirli aralıklarla devam eden öğrenci gösterileri sürüyor.

Devlet televizyonu binası önünde akşam saatlerinde toplanan öğrenciler, binaya girişlere izin vermeyeceklerini belirterek, 22 saatlik eylem başlattıklarını duyurdu. Binanın önünde toplanan öğrenciler ve polis arasında kısa süreli arbede yaşanırken, 1 polis memuru yaralandı.

Sabah saatlerinde Belgrad'daki gösterilerini sürdüren ve RTS çalışanlarının girişlerine izin vermeyen kalabalığa, Novi Sad'daki öğrenciler de kentteki televizyon binasının girişini kapatarak destek verdi.

RTS yönetimi ise gösterinin sonlandırılması çağrısında bulundu.

Meclis Başkanı Ana Brnabic de öğrencilere şiddet eylemlerinden kaçınmaları uyarısında bulunarak, "Sırbistan'ın ihtiyacı nefret, şiddet ve anarşi değil, adalet, dayanışma ve güçlü kurumlardır." ifadesini kullandı.

- Novi Sad'daki kaza sonrası Sırbistan'da neler oldu?

Novi Sad'daki tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te beton sundurmanın çökmesi nedeniyle 15 kişi ölmüş, kazanın ardından hükümete tepki gösteren öğrenciler, ülke genelinde "Dur Sırbistan" sloganıyla gösterilere başlamıştı.

Binlerce üniversite, yüksekokul ve lise öğrencisi, başta başkent Belgrad olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde hükümet karşıtı büyük gösteriler düzenlemişti.

Öğrenciler, tren istasyonundaki ölümlü kazada sorumluluğu bulunanların cezalandırılmasını, ihmal şüphesi bulunan istasyonun yapım, onarım çalışmalarına ilişkin tüm belgelerin yayımlanmasını ve önceki gösterilerde gözaltına alınan öğrenci ve akademisyenlerin serbest bırakılmasını talep etmişti.

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, öğrencilerin taleplerinin yerine getirildiğini kaydetmişti. Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic de gösteriler sonrası istifa ettiğini açıklamıştı.

Öğrenciler, taleplerinin "tam anlamıyla" yerine getirilmediğini savunarak ülke genelinde gösteriler düzenlemeye devam ediyor.