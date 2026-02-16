(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da bulunan Metehan Sınır Kapısı’ndan geçiş yaptıkları esnada uyuşturucuyla yakalanan Renos Zertalis ve Charoulla Christodoulou yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Görkem Taşlı olguları aktardı. Polis, 12 Şubat 2026 tarihinde, saat 20.00 sıralarında, Metehan’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından, Renos Zertalis’in kullanımındaki ve Charoulla Christodoulou’nun yolcu olarak bulunduğu araçta yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 3,5 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlıların suçüstü hali gereği tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis memuru, bu süre içerisinde ele geçirilen emarelerin analize gönderildiğini kaydetti. Polis, yapılan araştırmada zanlı Charoulla Christodoulou’nun 2023 yılında Girne’de meydana gelen kokain ve metamfetamin türü uyuşturucu tasarrufu suçundan açıkta meselesi olduğunun belirlendiğini kaydetti. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.