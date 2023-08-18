Singapur polisinin, yaklaşık 1 milyar Singapur doları (750 milyon dolar) değerinde mülk, lüks araba, nakit para ve servet içeren kara para aklama ve sahtecilik suçlarından tutukladığı 10 yabancı uyruklu şahıstan ikisinin “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportu bulunduğu bildirildi.

Alithia gazetesi, “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportu hamili iki kişiden birinin, tutuklanmadan önce kalmakta olduğu lüks bungalovun ikinci katından aşağıya atlayarak yaralandığını yazdı.

Gazete, Singapur polisinin bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük kara para aklama operasyonu addettiği bu olay için, Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı’ndan da açıklama yapıldığını kaydetti.

Habere göre Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, yetkililerin tutuklanan kişilerden ikisinin “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportu bulunduğundan haberdar olduğunu ve konuyu yakından izlediği ifade edildi.

Açıklamada, verilen vatandaşlığın, kişinin ciddi suçlardan hapis cezası alması sonucu geri alınabileceği ve yargı sürecinin sonuçlanmasının bekleneceği belirtildi.