Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Minareliköy’de düzenlenen operasyonda silah, mermi ve şarjörle yakalanan Mehmet Yaşar Can ve Erkan “kanunsuz ateşli silah ithali tasarruf ve taşıma, kanunsuz patlayıcı madde tasarruf ve taşıma suçlarından” bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru Ozan Kuşak, mahkemede olguları aktardı.

Kuşak, 16.04.2024 tarihinde saat 09:00 raddelerinde Minareliköy'de faaliyet gösteren Erülkü Süpermarket'in otopark alanı içerisinde alınan bir ihbar üzerine polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında HR 905 plakalı Jeep araç içerisinde yolcu olarak bulunan Mehmet Yaşar Can'ın belinde beyaz zarf içerisinde Türkiye'den izinsiz olarak ithal edip kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurup taşıdığı Hırvatistan yapımı XDM Elite marka 9 mm’lik tabanca, 6 adet 9 mm’lik canlı mermi ile bir adet 14'lük kısa bir adet 25’lik uzun şarjör tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlı Can’ın yanı sıra araç sürücüsü Erkan Yeni’nin de tutuklandığını belirtti.

Polis memuru Kuşak, zanlı Can’ın Girne’deki evinde yapılan aramada Çekoslovak yapımı 7.65 mm silah ile silaha ait şarjör ele geçirildiğini belirtti.

Polis, zanlı Yeni’nin evinde yapılan aramada ise kanunsuz herhangi bir şey bulunamadığını söyledi.

Polis, zanlıların birer gönüllü ifade verdiğini, zanlı Can’ın Girne’deki silahın yıllar önce kendisine hediye edildiğini, Lefkoşa’da ele geçirilen silahın ise Suriye’de bulunan bir şahıs tarafından bir kişi aracılığıyla hediye olarak gönderildiğini, silahlara meraklı olduğunu söylediğini aktardı.

Polis, bulunan silahların parmak izi ve balistik incelemeye gönderildiğini, sonuçların beklendiğini açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini, ismi tespit edilen aranan şahısla olduğunu kaydeden polis, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.