(Kamalı Haber) - Ercan Havalimanında meydana gelen “kanunsuz ateşli silah taşıma, tasarruf ve ithal etmek” suçlarından tutuklanan Naci Durmaz yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Ozan Kuşak mahkemeye olguları aktardı. Polis, 21 Ekim 2025 tarihinde saat 06:00 raddelerinde Ercan Havalimanı Kale 12 X-Ray cihazında KKTC'den çıkış yapmak isteyen zanlının tasarrufunda bulunan siyah renk sırt çantası içerisinde 9 mmlik boş vaziyette sarsılmaz marka tabanca şarjörü bulundurduğunun tespit edildiğini açıkladı. Polis, yapılan soruşturma neticesinde zanlının Türkiye'ye askerlikten istifa ettiğini ve konu şarjörün taşıma izinli tabancasının şarjörü olduğunu, 12.12.2024 tarihinde Ercan Havalimanından KKTC'ye gelişinde yanlışlıkla beraberinde getirdiğini söylediğini açıkladı. Polis memuru, şarjörün emare olarak alındığını, zanlının suçüstü tutuklandığını ve 22 Ekim’de mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis, 22 Ekim’de zanlının Girne’de kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada bir adet 7.65 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ve içerisinde takılı 7.65 mm çapında toplam 9 adet canlı mermi ve 9 mm çapında bir adet boş tabanca şarjörünün tespit edilerek emare olarak alındığını kaydetti. Polis, zanlının 25 Ekim’de yeniden mahkemeye çıkarılarak, 7 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde balistik incelemeye gönderilen silahla ilgili raporun çıktığını, KKTC’de herhangi bir olayda kullanmadığının tespit edildiğini kaydetti. Polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 2 gün ıspat-ı vücut yapmasına, 20 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 250’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.