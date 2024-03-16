(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda silah ve mermiyle yakalanan Veysel Akpınar ile suç ortağı Mehmet Karadal dün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Murat Ergün olguları aktardı.

Polis, 15 Mart 2023 tarihinde saat 19.00 sıralarında zanlının tasarrufunda silah olduğuna dair ihbar aldıklarını söyledi. Polis, zanlının aynı tarihte Lefkoşa’da, Şht. Mehmet Kemal Sokak üzerinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalandığını belirtti. Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada belinde bir adet 7,65 mm çapında Glock marka tabanca ve tabancaya ait şarjör içerisinde 9 adet 7.65 mm canlı mermi bulunarak emare olarak alındığını ifade etti. Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde bir yıl önce Türkiye’den bir şahısla silahı getirmesi için anlaştığını ve Gazimağusa Limanında bir TIR’dan teslim aldığını itiraf ettiğini söyledi. Polis, zanlının ayrıca silaha ait mermilerin bir kısmını Mehmet Karadal’ın evinde sakladığını söylediğini aktardı. Polis, Karadal’ın evinde yapılan aramada 34 adet 7.65 mm mermi bulunduğunu ifade etti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, silahın balistik incelemeye gönderileceğini ifade ederek, 3 gün tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.