Politis gazetesi, “Silah Sistemleri İçin Daha Fazla Ödenek” başlıklı haberinde, modern akıllı silah sistemlerinin satın alınmasıyla ilgili ödeneklerin son yıllarda artış eğiliminde olduğunu yazdı.

Gazete, Rum Savunma Bakanlığı’nın yayımladığı tabloya dayanarak 2004’ten 2023 yılına kadar donanım programları için 163 milyon euro harcandığını belirtti.

Donanım programları için bu yılki harcamaların, ilk başta hesaplanan 193 milyondan, 186 milyon euro civarında seyretmesinin beklendiğini belirten gazete, bu miktarın, RMMO’nun son yirmi yılda harcadığı en fazla miktar olduğuna da dikkati çekti.

Rum Meclisi’ne sunulan 2025 yılı bütçesine göre, RMMO savunma donanımları harcamalarını kapsayacak programlar için daha az miktar olan 179.5 milyon euronun öngörüldüğünü belirten gazete, harcamaların analizinin, Savunma Bakanlığı tarafından, Meclis Savunma Komitesi’ne sunulacak gizli belgeyle yapılacağını yazdı.

Gazete, Savunma Bakanlığı bütçesinde ayrıca, 2026 yılında savunma donanımı için 176.8 milyon euro ve 2027’de ise 172.1 milyon euronun harcanacağından söz edildiğini belirtti.

RMMO’nun, 2025 yılı bütçesi dahilinde, insansız hava aracı (UAV’s), antidrone, hava savunma sistemi, Airbus Helicopters şirketine ait 6 H145M helikopteri, tanksavar füze sistemine sahip olunması için yeni sözleşmeleri içerdiğini belirten gazete, bahse konu helikopterlerin belirli modelinin ABD, Macaristan, Almanya ve Sırbistan silahlı kuvvetleri tarafından da kullanıldığını yazdı.