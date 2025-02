KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği, sigorta sektöründe finansal derinlik, kalite ile güven oranının artırılması yerine sadece sayının artırıldığını görmekten üzüntü duyduğunu kaydetti.

Birlik, niceliğe değil, niteliğe odaklanılması çağrısında bulundu.

Birlikten yapılan açıklamada, an itibarıyla ülkede 40 sigorta şirketi, 3 hayat şirketi ve 2 reasürans şirketinin faaliyet gösterdiği ve bu sayının neredeyse her ay arttığı kaydedilerek, artışın nedenine yönelik bazı sorular yöneltildi:

“Ülke nüfusunda ciddi bir artış mı olmuştur? Ekonomide çok ciddi bir gelişme mi olmuştur? Sektör için yeni bir pazar mı yaratılmıştır? Son bir senede ne değişmiştir ki her ay birkaç şirket kurulmaktadır ve kurulmasına izin verilmektedir?”

Açıklamada, onay verici ve yönetici kurum olan Maliye Bakanlığı Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi'nde personel artışının olup olmadığı da sorularak, bir yıl önce 32 şirketi denetleyen ve düzenleyen kurumun aynı personel ile 45 şirketi nasıl denetleyeceği soruldu; bunun sektör kalitesine ve müşteri memnuniyetsizliklerine olan etkisine dikkat çekildi.

Açıklamaya şöyle devam edildi:

“Yanı başımızda, Güney Kıbrıs'ta 29 sigorta şirketi varken ve bunlardan sadece 18 tanesi elementer şirket iken bizdeki rakam 40'tır.

Bir başka örnek verecek olursak, Türkiye 90 milyona yaklaşan nüfusu ile 50 sigorta şirketi, 19 hayat ve emeklilik şirketi ve 5 reasürans şirketi faaliyet göstermektedir. Bu örnekler daha da arttırılabilir.

Bizlerin talebi açık ve nettir. Niceliğe değil, niteliğe odaklanılmasıdır. Bu bağlamda, sigorta sektörümüzün siyasetten arınmış özerk bir yönetime ihtiyacı olduğu gün gibi ortadadır. Tıpkı Türkiye'de, Güney Kıbrıs'ta, Malta'da, İngiltere'de ve birçok gelişmiş ülkede olduğu gibi.”

