Rum basınında bugün yer alan bir haberde bu yıl sığınmacı akışlarıyla ilgili geçen yılki resmin tersine döndüğü, çünkü sığınmacıların çoğunluğunun Güney Kıbrıs’a deniz yoluyla gittiği ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi, “Göçmen Tacirleri Rota Değiştirdi” başlıklı haberinde, sığınmacıların çoğunluğunun Güney Kıbrıs’a deniz yoluyla gitmesinin göçmen tacirlerinin taktik değiştirdiğini gösterdiğini yazdı.

Güney Kıbrıs’a geçen hafta 458 sığınmacının gittiğini ve bunun Lübnan’da bulunan ve Güney Kıbrıs ile Avrupa’nın diğer ülkelerine göçmen kaçakçılığı yapan çetelerin yeni faaliyet tarzını gösterdiğini kaydeden gazete, Rum polisine bağlı yabancılar ve göç birimi yetkilisi Petros Zeniu tarafından gazeteye yapılan açıklamaya göre, bu yıl içerisinde şu ana kadar Güney Kıbrıs’a 2 bin 469 sığınmacı gittiğini kaydetti.

Bunların 1627’sinin deniz yoluyla, 842’sinin de KKTC üzerinden Güney Kıbrıs’a gittiği iddia edilen haberde, geçen yılki resmin ise tamamen farklı olduğunu ve 2023 yılının ilk iki buçuk ayında Güney Kıbrıs’a giden 2 bin 369 sığınmacının 2 bin 292’sinin KKTC üzerinden, yalnızca 77’sinin ise deniz yoluyla gittiği ileri sürüldü.

Göçmen tacirlerinin Lübnan’dan kaçmak isteyen sığınmacıları daha maliyetli ve zaman alıcı olan Türkiye-KKTC üzerindeki güzergahtan kaçınarak teknelerle Güney Kıbrıs’a gönderdiğini yazan gazete, Lübnan’dan gelen bilgilerin, Hizbullah liderinin birkaç gün önce Avrupa’yı Suriyeli göçmenlerle doldurma konusunda yaptığı çağrının ışığında Suriye’den sığınmacıların gelmeye devam edeceği yönünde olduğunu belirtti.

Geçen yıl Güney Kıbrıs’a giden sığınmacıların yüzde 70’inin Suriyeli olduğunu belirten gazete, geçen yıl Güney Kıbrıs’a giden toplam 10 bin 994 sığınmacının 6 bin 420’sinin Suriyeli olduğunu ekledi.