Rum yönetiminin, düzensiz göçmenlerin sığınma başvurularını incelemeyi askıya aldığını açıklaması üzerine Suriye’den Güney Kıbrıs’a düzensiz göçmen/sığınmacı akışının “bıçak gibi kesildiği” bildirildi.

Fileleftheros, “Başvuruların Askıya Alınması Purnara’yı Boşalttı” başlıklı haberinde, İçişleri Bakanlığı verilerine dayanarak sığınma başvurularının incelenmesinin askıya alındığınıN ilan edildiği 1 Mayıs’tan 20 Mayıs’a kadar ülkeye 202 düzensiz göçmen ulaştığını, bunların yalnızca 75’inin Suriyeli olduğunu yazdı.

Gazete bu rakamlara dayanarak Suriyelilerin, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın AB üyesi olduğu için Güney Kıbrıs’a kitlesel gidiş çağrısına uymadıklarını gösterdiğini yazdı.

Habere göre yeni uygulama kapsamında Uluslararası Sığınma Başvurusu sahiplerinin barındırıldığı Köfünye kampına 170 Suriyeli götürüldü. Bunlardan 129’u mali kabul şartlarından (ödenek) feragat etti, ilgili belgeleri imzaladı, ikamet adresi belirterek kamptan ayrıldı. Bu kişiler, belirli periyotlarda, kaçak çalışıp çalışmadıkları konusunda polis tarafından denetleniyor.

Yeni uygulama uyarınca, Güney Kıbrıs’a ulaşan Suriyeliler, daha önce verilen ek koruma statüsü artık verilmediği için mayıstan itibaren çalışma hakkına sahip değil. Yeni uygulama yürürlüğe girdikten sonra daha önce ek koruma statüsü verilen 29 Suriyeli'nin, KKTC üzerinden “Suriye’ye gittikleri (Güney’e?) seyahat ettikleri için bu statüleri iptal edildi.

Yeni uygulama uyarınca, Güney Kıbrıs’a ulaşan Suriyeliler, daha önce verilen ek koruma statüsü artık verilmediği için mayıstan itibaren çalışma hakkına sahip değil. Habere göre, "yeni uygulama yürürlüğe girdikten sonra daha önce ek koruma statüsü verilen 29 Suriyeli'nin, KKTC üzerinden Suriye’ye seyahat ettikleri için" bu statüleri iptal edildi.

Sığınma başvurularının incelenmesi askıya alındığı anda, Güney Kıbrıs’a Suriyeli akışının “bıçak gibi kesildiğini” yazan gazete, bu durumun düzensiz göçmen/sığınmacı barındırılan üç kamptaki durumu da değiştirdiğine özellikle Purnara kampında barındırılan kişi sayısını 2020 değerlerine düştüğüne dikkat çekti.