Yaşlıların ve ruhsal sağlığı bozulan bireylerin bakım ihtiyaçlarına ve yaşadıklarına dikkat çekmek üzere 2020-2024 yılları arasında düzenlenen “Sessiz Çığlık” mektup yarışmasına katılan 64 mektuptan derlenen kitap için ilk tanıtım 9 Ocak’ta Gazimağusa Bandabuliya’da; ikinci tanıtım da dün akşam Merkez Lefkoşa’da yapıldı.

Etkinlikte Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Hatice Jenkins, sponsorlardan Albank’ın Genel Müdürü Şükrü Can, Asbank’ın Genel Müdürü Çağatay Karip konuşma yaptı.

Lefkoşa bölgesinden yarışmaya katılanlara kitaplarının takdim edildiği etkinlikte teşekkür konuşmalarının yanı sıra bazı katılımcılar da kitaptaki mektuplarından kesitler okudu.

-Jenkins

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Hatice Jenkins, dernek için de bir dönüm noktası olan bu yarışma sayesinde birçok insanın sorunlarını dile getirebildiğini, bu alanda farkındalık yaratıldığını aktardı.

Yaşlıların, ruh sağlığı bozulanların ve yakınlarının yaşadığı sorunların bireysel değil toplumsal sorun olduğunu ifade eden Jenkins, devletin bu ailelere destek olması gerektiğini söyledi.

Konuşmasında yasal eksikliklere de değinen Jenkins, siyasi yapının sürekli değişmesinin çalışmaları ilerletmediğini, 2018’den bu yana 7 farklı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile muhatap olduklarını ifade etti.

Daha gidilecek çok yol olduğunu belirten Jenkins, “İnsan onuruna yaraşır bir hayat için konuşmaktan, haklarımızı talep etmekten vazgeçmeyelim” dedi.

-Can

Albank Genel Müdürü Şükrü Can, önemli ve anlamlı bir sorumlulukta bir araya gelindiğini, kitap gibi kalıcı bir eser yaratılmasına katkıları olduğu için de ayrıca mutlu olduklarını kaydetti.

Dernekle iş birliğinin bankacılıktaki farkındalıklarını da artırdığını dile getiren Can, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği’nin sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlamaya devam etmek istediklerini belirtti.

-Karip

Asbank Genel Müdürü Çağatay Karip, 5 yıldır yarışmaya katılan her mektubu okuduğunu, mektuplardan çok etkilendiğini ifade etti.

İnsanların günlük hayatta birçok sorunla uğraştığını, zaman zaman bazı şeylerin gözden kaçırılabildiğini belirten Karip, yaşlılığın kaçınılmaz olduğunu, yaşlılara sunulan hizmetin ve değerin daha iyi olması gerektiğini, paydaşlarla bu alana katkı sağlamak istediklerini dile getirdi.