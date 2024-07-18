Heyete, GAÜ Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Oya Ertuğruloğlu da eşlik etti.

Akpınar ve Khan ziyarette, üniversiteler ve eğitim sektörü üzerine çalışmaları hakkında Ertuğruloğlu’na bilgi verdi. Yine ziyaret esnasında, Yazar Arif Tahir Erişen’in kaleme aldığı, Girne Amerikan Üniversitesi’nin yayımını üstlendiği ve GAÜ Rektörü Prof. Dr. Serdar Yurtsever’in ise editörlüğünü yaptığı “Kıbrıs Probleminin Hakiki Gerçekleri” adlı kitap, Kurucu Rektör ve DP Milletvekili Akpınar tarafından Bakan Ertuğruloğlu'na takdim edildi.

GAÜ'den verilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da Pakistan heyetine yönelik olarak; Kıbrıs sorununun ortaya çıkışı ve bugüne kadar gelen süreç hakkında detaylı bilgi verdi. Ada’da iki ayrı devletin varlığı temelinde bir siyaset yürüttüklerini ve bu yoldan geri dönüşün mümkün olmadığını anlatan Ertuğruloğlu şöyle konuştu:

“KKTC’nin henüz tüm ülkeler tarafından resmen tanınmasa da, varlığı bir gerçektir. Karşı karşıya kaldığımız izolasyon tedbirlerine rağmen, demokratik yapısı, ekonomik verileri, anayasal kurumları ve bağımsız yargısıyla Birleşmiş Milletler'e üye birçok ülkeden çok daha iyi durumdayız. Bu vesileyle; kardeş Pakistan’ın vermekte olduğu desteğe de teşekkür ediyorum. Özellikle yüksek öğretim alanında ilişkileri geliştirmenin, her iki tarafa da katkısı olacaktır. Bu karşılıklı iş birliğiyle birbirimizi daha iyi anlayabileceğimize inanıyorum.”