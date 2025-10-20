Hür-İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını değerlendirerek, çıkan sonucun hükümetin erken seçim kararı alması gerektiğini gösterdiğini savundu.

Serdaroğlu, "Halkın güvenini kaybetmiş bir hükümetin, koltukta oturmaya hakkı yoktur. Sandık, hükümeti düşürmüştür.” ifadelerini kullandı.

Serdaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, sandıktan çıkan sonucun, "halkın artık mevcut hükümete güvenmediği" anlamı taşıdığını savundu.

Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümetinin, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a seçimde tam destek verdiğini anımsatan Serdaroğlu, sandıktan çıkan tablonun “siyasi yenilgi” olduğunu savundu.

“Bu mağlubiyet, Ersin Tatar’ın şahsına değil, bu hükümetin icraatlarına, liyakatsizliğine ve halktan kopuk yönetim anlayışına verilmiş bir derstir." diyen Serdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yıllardır halkın sırtına yük bindiren, adaleti ve hakkaniyeti hiçe sayan bir yönetim anlayışı, sonunda kendi yarattığı enkazın altında kalmıştır. Sahte diplomalarla, yandaş kayırmacılığıyla, torpilli atamalarla çürümüş bir sistemin temsilcileri, artık halkın vicdanında hüküm giymiştir. Bu seçimde sandığa giden her seçmen, aslında bir pusuladan çok daha fazlasını attı o kutuya: O da bir isyanın sesi, bir güven kaybının ilanıdır"

Sandığa giden her seçmenin, kutuya, bir pusuladan çok daha fazlasını; bir isyanın sesini attığını, bir güvenin kaybını ilan ettiğini savunan Serdaroğlu, “Çalışan ezilmiş, işçi hor görülmüş, asgari ücretli açlık sınırında yaşamaya mahkum edilmiştir. Kamu düzeni bozulmuş, devlet yönetimi çıkar ilişkilerinin oyuncağı haline gelmiştir.” ifadelerini kullandı.

Halkın, “artık yeter” dediğini ve sandıkta hükümete "kırmızı kart" gösterdiğini ileri süren Serdaroğlu, “Bu sonuç, parlamentoda hükümete verilemeyen güvensizlik oyunun, doğrudan halk eliyle verilmiş hâlidir.” dedi.

Hükümetin meşruiyetinin tartışılması gerektiğini öne süren Serdaroğlu, bu ülkenin, bir grup siyasetçinin kişisel “ikbal hesaplarına” kurban edilemeyeceğini kaydetti.

Serdaroğlu, hükümetin, bu seçim sonucunu doğru okuması ve vakit kaybetmeden erken seçim kararı alması gerektiğini savunarak, “Çünkü halk, “artık yeter” demiştir. Bunu anlamamakta ısrar edenler, tarih sahnesinden silinmeye mahkumdur.” ifadelerinİ kullandı.