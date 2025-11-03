Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) ve Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, kamu hizmetlerine bilinçli şekilde yatırım yapılmadığını, kamu kaynaklarının da toplumun değil belirli çevrelerin yararı için kullanıldığını savundu.

Yatırım yapılmadığı için halkın da özelleştirmeyi kabul eder noktaya geldiğini iddia eden Serdaroğlu, “Kısa vadeli kazançlar uğruna ülkemizin kaynaklarını, değerlerini ve gelecek nesillerin refahını satmak kabul edilemez” dedi.

Ahmet Serdaroğlu, yazılı açıklamasında UBP-DP-YDP hükümetini eleştirerek, yetersiz politikalar, liyakatsiz atamalar ve halka zarar veren uygulamalarla ekonominin çökertildiğini iddia etti.

Faturanın her zaman olduğu gibi vatandaşa kesildiğini söyleyen Serdaroğlu, son günlerde yapılan zamların tarım, hayvancılık, turizm ve taşımacılık sektörlerine darbe vurduğunu savundu.

Görevi halkın refahını artırmak olan hükümetin Anayasal sorumluluklarını da ihlal ettiğini iddia eden Ahmet Serdaroğlu, kısa vadeli çözümler yerine uzun vadeli, yapısal reformlara odaklanılması gerektiğini söyledi.

Adil vergi sistemi, üretim ekonomisinin teşviki, gelir dağılımında eşitlik gibi konularda adım atılmasını talep ederek, ekonomide istikrar ve toplumsal adaletin sağlanması gerektiğini belirten Ahmet Serdaroğlu, “Bu nedenle hükümetin uygulamalarına şeffaf ve uzun vadeli faydayı gözeten politikalarla karşı çıkmalıyız” ifadelerini kullandı.