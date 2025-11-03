Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, taşıyıcı özelliği bulunan inşaat malzemelerinin ülkeye giriş aşamasında denetlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararını “Geç kalınmış ancak son derece doğru ve yerinde” olarak değerlendirdi.

KTİMB’den yapılan açıklamaya göre, Gürcafer “Ülkemiz deprem riski altındaki ülkeler arasındadır ve hiçbir gerekçe insan hayatı konusunda alınan önlemlerin önüne geçmemelidir” ifadelerini kullandı.

Denetleme yetkisinin İnşaat Mühendisleri Odası’na (İMO) verilmesinin yerinde bir adım olduğunu belirten Gürcafer, denetimlerin sektörde gecikmelere yol açacağı veya inşaat sektörüne zarar vereceği yönündeki spekülatif haberlerin ise gerçeği yansıtmadığını ifade etti.