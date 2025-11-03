Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği (KTİTB) Başkanı Osman Amca, Bakanlar Kurulu’nun aldığı yeni kararla inşaat malzemelerinin artık denetimsiz şekilde ülkeye giremeyecek olmasının sektör adına devrim niteliğinde bir gelişme olduğunu belirtti.

Amca yazılı açıklamasında, 30 Ekim’de yürürlüğe giren “İthalatı ve İhracatı (Düzenleme ve Denetim) (Değişiklik) Tüzüğü” kapsamında; donatı çeliği, yapısal çelik, taşıyıcı duvar elemanları, tuğla, gaz beton, briket, yapısal ahşap ve hafif çelik yapı malzemelerinin artık İnşaat Mühendisleri Odası uygunluk belgesi olmadan ithal edilemeyeceğini hatırlattı.

İnşaat malzemelerinde, özellikle yük taşıyan metal parçaların denetlenerek ülkeye girmesini inşaat kalitesi açısından “bir devrim” olarak niteleyen Amca, “Bunun olması için sektör olarak yıllardır çalışıyorduk. Bu karar, bizim geleceğimiz ve yapı güvenliğimiz açısından son derece önemlidir.” dedi.

- “Denetimsizlik yüzünden birçok yapı sorun yaşadı”

Amca, geçmişte denetimsizlik nedeniyle birçok yapıda sıkıntılar yaşandığını hatırlatarak, yeni uygulamanın sektördeki kalitesizliğe son vereceğini vurguladı.

“Özellikle iskele yapımında ve taşıyıcı demirlerde kullanılan malzemelerin denetimsizliği ciddi sorunlar doğurdu. Artık ülkeye giren her malzeme denetimden geçecek.” diyen Amca, bunun hem sektör hem de halkın can güvenliği için çok büyük bir adım olduğunu kaydetti.

Bakanlar Kurulu’nun denetim yetkisini İnşaat Mühendisleri Odası’na vermesini memnuniyetle karşıladığını söyleyen Amca, bu yetkinin teknik bilgi ve sorumluluk gerektiren bir görev olduğunu ifade etti.

Amca, “Zaten bunu istiyorduk. Denetim işinin mühendislerin elinde olması en doğru karardır. Bu kararı alanları yürekten tebrik ediyorum.” dedi.

Gazimağusa Limanı’nda kurulan laboratuvarın malzeme denetimlerinde kilit rol oynayacağını belirten Amca, “Bu laboratuvarı kurmak için İnşaat Mühendisleri Odası çok ciddi mesai ve kaynak harcadı. Başkan Abdullah Ekinci’ye ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu sistem, inşaatların ömrünü uzatacak ve geleceğimizi koruyacak.” ifadelerine yer verdi.

- “Deprem gerçeğini görmezden gelemeyiz”

Kıbrıs’ın deprem kuşağında yer aldığını hatırlatan Amca, bu kararın aynı zamanda deprem güvenliği açısından da hayati bir adım olduğunu belirtti.

Amca, “Son dönemlerde bölgemizde artan sarsıntılar gösteriyor ki, biz de bu riski göz ardı edemeyiz. ‘Bizde olmaz’ diyerek beklemek yerine, bu tür önlemlerle yapılarımızı güvence altına almalıyız.” diye konuştu.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni (KTMMOB) övgüyle anan Amca, kurumun yıllardır ülke adına özveriyle çalıştığını ifade etti.

“Bu ülkenin en ciddi çalışan kurumlarından biridir. İki bini aşkın mühendis ve mimarıyla dönüşümlü olarak sorumluluk üstleniyorlar. Yönetimden yönetime destek devrediliyor.” diyen Amca, bu örnek duruşun ülke için büyük bir kazanım olduğunu kaydetti.