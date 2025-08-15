Serdarlı’nın Rum saldırılarından kurtuluşunun 51. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtına çelenk sunulması ve saygı duruşu ile başlayan törende, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi, şiir okundu.

Törende, Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile Serdarlı Geçitkale Belediye Başkanı Halil Kasım konuşma yaptı.

Öztürkler, Kıbrıs Barış Harekatı’nın ikinci aşamasıyla özgürlüğüne kavuşan Serdarlı ve bölge köylerinin 51. kurtuluş yıldönümünü kutladı.

Serdarlı Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törende konuşan Öztürkler, sabah saatlerinde Muratağa, Sandallar ve Atlılar köylerinde yaşanan katliamların yapıldığı alanları ziyaret ettiğini söyleyerek, katliamları anlattı.

Öztürkler, “1974’te çocukların, kadınların, yaşlıların katledildiği bu topraklarda hâlâ acı dinmedi. Bu halk sadece Türk olduğu için hedef alındı. Bu zulmü unutmadık, unutturmayacağız” ifadelerini kullandı.

1996 yılında Kapalı Maraş’a zorla girmeye çalışan ve Türk bayrağını indirmeye kalkışırken öldürülen Solomos Solomou ile sınırı geçerek Türklere saldıran gruplarla çıkan arbedede hayatını kaybeden Tasos İsaak adına Rum tarafında heykel dikilmesini de değerlendiren Öztürkler, “Bu yapılar, düşmanlığın sembolüdür. Bayrağımıza saldıranların kahramanlaştırılması, barışa değil nefrete hizmet eder” dedi.

Öztürkler, KKTC sınırlarında Rum gençlerinin gerçekleştirdiği protestolara da tepki gösterdi. ELAM mensubu grupların “Kıbrıs Yunandır”, “Türkler Kıbrıs’tan dışarı”, “İşgalci Türkiye defol” ve gibi sloganlar attığını belirten Öztürkler, bu söylemlerin Kıbrıs Türk halkının varlığını hedef alan zihniyetin hâlâ sürdüğünü vurguladı.

Öztürkler, Dimitriu’nun “Beşparmak Dağları’nda Türk bayrağının dalgalanması açık bir yaradır” şeklindeki ifadelerine yanıt vererek, “Beşparmak’ta dalgalanan bayrak bir milletin onurudur. Bu topraklarda Türk’ün varlığı bir işgal değil, bir direnişin ve özgürlüğün simgesidir. Girne, Gazimağusa, Güzelyurt tel örgülerin değil, özgürlüğün simgesidir. Kıbrıs’ın kuzeyi işgal altında değil, barışın ve güvenliğin teminatı altındadır. Kendisi bunu görmek istersen buyursun gelsin bir kahvemizi içsin. Ülkemizde Sayın Dimitriu’yu ağırlamaya hazırım” şeklinde konuştu.

Öztürkler, Rum Meclis Başkanı’nın “statükoya alışmayacağız” sözlerine karşılık, “Statüko dedikleri şey, Kıbrıs Türk halkının varlığıdır. Biz bu adada eşit haklara sahip bir halkız. Rum tarafı hâlâ federasyon hayalleriyle zaman kaybediyor. Kıbrıs’ta barış vardır, tek eksik anlaşmadır. İstiyorlarsa biz hazırız. Ama bu çözüm, iki eşit halkın, iki ayrı devletin yan yana yaşamasıyla mümkündür” değerlendirmesinde bulundu.

Rum liderliğinin Kıbrıs’ın kuzeyini ‘işgal altında Avrupa toprağı’ olarak nitelendirmesini de değerlendiren Öztürkler, “Bu söylemler, Rum tarafının gerçekleri çarpıtan, halkımızın yaşadığı acıları inkâr eden zihniyetinin devam ettiğini gösteriyor. 1974 öncesi yaşanan katliamları, toplu mezarları, yok edilen köyleri görmezden gelen bir anlayışla barış kurulamaz” ifadelerini kullandı.

Ziya Öztürkler, “Güven yaratmak için önce geçmişle yüzleşmek gerekir. Katliamları inkâr eden, Türk bayrağını bir tehdit olarak gören bir tarafla güven inşa edilemez, Rum yönetimi önce aynaya bakmalıdır” dedi.

-Kasım

Serdarlı Geçitkale Belediye Başkanı Halil Kasım da, Serdarlı’nın, 14 Ağustos 1974 tarihinde barış harekatının ikinci aşamasında özgürlüğüne kavuştuğunu kaydetti.

Birlik beraberlik içinde vatana sahip çıkmanın önemine vurgu yapan Kasım, gazilere minnet sundu, şehitleri saygıyla andı.

Tören, halk dansları gösterisinin ardından tören geçişiyle sona erdi.