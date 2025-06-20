SERDAR DENKTAŞ’TAN HODRİ MEYDAN!

Serdar Denktaş siyasete dönüş kararı almasıyla birlikte şahsına ve itibarına yönelik gerçek dışı ithamlarla, kirli bir iftira kampanyası yürütenlere meydan okudu. Katıldığı bir canlı yayında soruları yanıtlayan Denktaş; “Buradan tüm televizyonlara ve gazetecilere de sesleniyorum. Hangi televizyon yayınlayacak ve hangi gazeteci moderatörlüğünü yapacaksa, Salı akşamı saat 18.00’de Sarayönü’ne bu iddialarda bulunanları canlı yayında iddialarını ispatlamaya çağırıyorum” dedi.

“TÜM GAZETECİ VE TELEVİZYONLARI DAVET EDİYORUM!”

Mesnetsiz iddialar ortaya atanlar hakkında hukuki yollara başvuracağını yineleyen Denktaş, sözlerini tüm gazeteci ve Kıbrıs Türk halkını davet ettiği açık bir çağrı ile sürdürdü. Denktaş, “Yıllardan beri inanılmaz şekilde şahsıma yönelik ‘karakter kasaplığı’ yapılıyor. Hiç ilgim olmayan ve yapmadığım şeylerle suçlandım, suçlanmaya da devam ediyorum. Şimdi aktif siyasete dönme kararımı açıklamamla birlikte, bu saldırılar yeniden başladı. Bazıları troller tarafından yapılıyor, bunları ciddiye almıyorum. Fakat, özellikle beni ve ailemi tanımayan, benim ve ailemin geçmişini bilmeyen, yeni vatandaş ve gençlerimize yönelik inanılmaz kirli bir kampanya yürütülüyor. Bu kişilerden bazılarına karşı hukuk yoluna zaten gideceğim. Buradan bütün gazeteci ve televizyonlara çağrımdır. Bu gerçek dışı iddialarda bulunanlar, elinde belgesiyle birlikte gelsin, tüm televizyonlar da gelsin, yayınlasın. Moderatörlüğünü de hangi gazeteci yapmak isterse yapsın. Önümüzdeki Salı günü, saat 18.00’de ben Sarayönü’nde olacağım. Kimin elinde kendisine ait, öyle kulaktan dolma değil; benimle ilgili ne bilgi, belge, iddia varsa canlı yayında, tüm halkın duyacağı şekilde koysun önüme ve ispat etsin. Eğer bunu yapan çıkmayacaksa, bu yanlış bilgileri yayanlar sonsuza kadar sussun. Torunlarım var artık! Torunlarıma ‘dedenizin gece kulübü var, dedenizin bütün otellerden payı var, dedenizin şusu var, busu var’ dedirtmek istemiyorum. Ben böyle bir şeyi hak etmedim. Varsa iddiası olan, varsa bilgisi olan, varsa belgesi olan gelsin, Sarayönü’nde canlı yayında ortaya koysun. Yoksa da sonsuza kadar sussun.”

“KIBRIS TÜRK HALKININ HAKLARINI KORUMAK BENİM GÖREVİMDİR”

Türkiye’ye ve Kıbrıs Türk halkına duyduğu sevgi ve bağlılığa da değinen Denktaş, “ ‘Serdar Denktaş, Türkiye’yi sevmez, Serdar Denktaş Türkiye’ye karşı…’ Ben Atatürk’ün Türkiye’si için ölürüm. Ama o devleti yönetenlerle zaman zaman Kıbrıs konusunda ters düşüyorsam bu da benim görevimdir. Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak benim görevimdir. Sadece siyasetçi olarak değil, vatandaş olarak da bu benim görevimdir” şeklinde sözlerine son verdi.