Kamuda örgütlü 3 sendika Girne Kaza Mahkemesi’ne stenograf istihdamı yapılamasını talep etti.

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ile Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) imzalı ortak açıklamada, stenograf istihdamı konusunda belirsizlik giderilmezse sıkıntıların daha da büyüyeceği kaydedildi.

Girne bölgesinde artan suç olaylarının Girne Mahkemesi’nin ve burada görev yapan stenografların iş yükünü artırdığını ifade eden sendikalar, ivedi olarak gerekli adımların atılması ve stenograf istihdamı yapılamasını talep etti.