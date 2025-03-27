Kadir Gecesi, Lefkoşa Selimiye Cami ve ada genelindeki birçok camide düzenlenen programlarla idrak edildi.

Din İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Selimiye Cami'de Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda; mevlidi şerif okundu, tekbirler ve salavatlar getirilerek ilahiler seslendirildi. Din İşleri Başkanı Hakan Moral ise, günün anlam ve önemine binaen sohbet gerçekleştirdi.

Kadir Gecesi’ne özel ibadete açılan Selimiye Cami'de, Din işleri Başkanlığı'nca düzenlenen "Kadir Gecesi Özel" programının, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştiği ifade edilen açıklamada, ayrıca Selimiye Cami'nin mayısın ikinci haftası olan Vakıflar Haftası’nda ibadete açılması beklendiği kaydedildi.