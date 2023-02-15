Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd. Yönetim Kurulu, Başbakanlık tarafından açılan afet ve acil durum yardım hesabına 100 bin TL bağışlama kararı aldığını açıkladı.

Yönetim Kurulu Başkanı Türker Yüksel tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı bir kurum olan Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd. Yönetim Kurulu’nun, deprem bölgesindeki yaralara bir nebze olsun merhem olması amacıyla Başbakanlık tarafından Kooperatif Merkez Bankası’nda açılan afet ve acil durum yardım hesabına 100 bin TL bağış yapma kararı aldığını kaydetti.

Yüksel, deprem felaketinde hayatlarını kaybedenlere Tanrıdan rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı ve metanet diledi.