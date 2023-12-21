Kumsal baskını şehitleri, Küçük Kaymaklı şehitleri ve Şehit Hüseyin Ruso 24-25 Aralık tarihlerinde düzenlenecek törenlerle anılacak.

Kumsal baskını şehitleri için 24 Aralık Pazar günü saat 10.00’da düzenlenecek tören, saygı duruşu, saygı atışı, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle başlayacak. Törende, Şehit Ertuğrul İlkokulu'ndan bir öğrenci şiir okuyacak, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Piyade Teğmen Ahmet Salih Sağlam ve Şehit Aileleri ve Malûl Gaziler Derneği Genel Başkanı Gürsel Benan da günün anlam ve önemini belirten konuşma yapacak. Tören, Barbarlık Müzesinin gezilmesiyle sona erecek.

-Küçük Kaymaklı şehitleri ve Şehit Hüseyin Ruso 25 Aralık Pazartesi anılacak

Küçük Kaymaklı şehitleri 25 Aralık Pazartesi günü saat 9.00’da Küççük Kaymaklı Şehitliği'nde düzenlenecek törenle anılacak. Tören saat 9.00’da çelenklerin şehitler anıtına sunulmasıyla başlayacak.

Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından Türk Maarif Koleji'nden bir öğrenci şiir okuyacak. Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Ruso günün anlam ve önemini belirten konuşma yapacak.

-Şehit Ruso da anılacak

Küçük Kaymaklı Anıtı’ndeki törenin ardından Şehit Hüseyin Ruso anıt mezarı başında düzenlenecek törenle anılacak.

Ruso’nun ailesi tarafından anıta çiçek, çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu, saygı marşı ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu öğrencileri Hamide Söker ve Murat Özpınar ile Atleks Sanverler Ortaokulu öğrencisi Kayra Kastambollu’nun şiir okuyacağı tören, Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü Başkanı Münür Özler’in günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla sona erecek.