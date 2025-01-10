Şehir Plancıları Odası, keyfi veya kişiye göre planlama onayı, inşaat izni veren veya inşaat izni olmadan yapılan binalara göz yuman, kullanım türüne uygun olmayan şekilde işletme izni veren yetkililer aleyhine yasal işlem başlatılacağını duyurdu.

Oda Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan açıklamada, son zamanlarda gerek yakın gerekse uzak coğrafyada yaşanan deprem, sel, tsunami gibi doğa olaylarının felakete dönüşmesi ile şehir planlamanın öneminin hatırlandığı ifade edildi.

Türkiye’de meydana gelen 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenler için bir taraftan otel sahipleri ile bir taraftan da izinlendirme sürecindeki sorumlular ile ülke olarak hukuk mücadelesinin devam ettiği hatırlatılan açıklamada, “Ancak kendi ülkemizde izinsiz yapılar, imar planları ve emirnamelere aykırı verilen onaylar, inşaat izinleri ve işletme izinleri başını aldı gidiyor.” denildi.

Özellikle hassas/koruma alanlarında mevzuata aykırı planlama onayları ve inşaat izinlerine karşı gerek oda gerekse çevre örgütleri tarafından hukuk mücadelesi verildiği ve verilmeye de devam ettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bugüne kadar verilen hukuk mücadeleleri yapılan yanlış ve gayri yasal idari işlemlere karşı olmuş ve idarecilere karşı bir süreç işletilmemişti. Artık sorumlu kişilere karşı da işlem yapma zamanı gelmiştir. Çünkü ipin ucu çoktan kaçmıştır.”

55/1989 İmar Yasası’nın 28’inci ve 34’üncü maddelerine göre, sorumlu kişilerin yasaya aykırı davranmaları halinde suç işlediği ve işlenen bu suça karşılık 12 ile 16 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğine işaret edilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“ ‘İmar planlarını keyfiyete veya kişiye göre yorumlayıp planlama onayı, inşaat izni verenler veya inşaat izni olmadan yapılan binalara göz yumanlar, kullanım türüne uygun olmayan şekilde işletme izni verenler’ bu suç tanımına girmektedir.”

Şehir Plancıları Odası’nın, mesleğini, mesleğin etik değerlerini ve kamu yararını korumakla mükellef olduğu ifade edilen açıklamada, bazı meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri, çevre örgütleri ve birlikler ile tüm sorumlu kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili daire müdür ve amirleri hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatılacağı kamuoyuna duyuruldu.

Açıklamaya destek veren örgütler şöyle

“İnşaat Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası, Orman Mühendisleri Odası, Meteoroloji Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası, İç Mimarlar Odası, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası, Yeşil Barış Hareketi, Biyologlar Derneği.”