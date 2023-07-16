Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu, İmar Değişiklik Yasa Tasarısı’nın Meclis Komitesi tarafından yapılan değerlendirmeler ve Başsavcılık'tan gelen görüşler dikkate alınarak geri çekildiğini anımsatarak, çağdaş, hukuka, bilime ve kamu yararına uygun bir İmar Yasası değişikliği için çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İmar Yasası değişikliği ile ilgili yaşanan süreç hatırlatılarak, “Gelinen son aşamada, Meclis Komitesinin yapılacağı 11 Temmuz 2023 Salı günü, Komite, yapılan değerlendirmeler ve özellikle de Savcılıktan gelen görüşler de dikkate alınarak değişiklik tasarısının ileriye taşınmayacağını duyurarak, daha kapsamlı ve sağlıklı bir yasa değişikliği tasarısının hazırlanabilmesi için Odamızla iş birliği içinde çalışılacağını belirtilmiştir. Şehir Plancıları Odası bu kararı ve niyeti, kamu yararı açısından olumlu bir gelişme olarak karşılamakta ve kamu yararı için yeni bir fırsat olarak değerlendirilmektedir. Meclis Komitesi’ne Mayıs ayında gönderilen yasa değişikliği tasarısının askıya alınmasında en büyük etken, hiç şüphesiz ki Başsavcılık’ın (Hukuk Dairesi’nin) 10 Temmuz 2023 tarihinde Meclise ve ilgili taraflara gönderdiği görüş yazısındaki görüşlerdir. Bu yazıda, imar planı yapma yetkisinin belediyelere devredilmesinin önünü açacak bu değişiklik tasarının Anayasaya aykırı olduğu açıkça ortaya konmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Başsavcılık’ın görüş yazısı ile ilgili bilgi de aktarılan açıklamada, “Süreç içerisinde Odamız tarafından yayınlanmış çeşitli basın bildirilerinde de bahsedildiği gibi, hazırlanan değişiklik tasarısının aceleci bir tavırla Meclis’ten geçirilmeye çalışılmasının ardındaki en önemli etken, tüm yasal süreçleri tamamlanmış olmasına karşın 2019 yılından beri yürürlüğe konulmayan Gazimağusa-İskele Yeniboğaziçi İmar Planı etrafında dönen tartışmalardır. Şehir Plancıları Odası olarak, bölgede yaşanan çıkmazın içerisinden bir an önce çıkılması için elimizden gelen çabayı göstermekteyiz ve göstermeye de devam edeceğiz. Öte yandan da halkın tüm kesimlerini ilgilendiren, çağdaş, hukuka, bilime ve kamu yararına uygun bir İmar Yasası değişikliği için, uzun zamandır yaptığımız gibi çalışmaya devam edeceğiz” denildi.

Açıklamada, İmar Yasası ile ilgili Oda’ya destek veren ve iş birliği yapan kesimlere de teşekkür edilerek, Oda’nın sürecin takipçisi olacağı vurgulandı.