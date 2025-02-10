Hala Sultan İlahiyat Koleji öğrencisi Sedef Nergiz, boks alanında gösterdiği başarılarla Gençler Dünya Kupası’na katılmaya hak kazandı.

Hala Sultan İlahiyat Koleji’nden yapılan açıklamaya göre son üç yılda Türkiye ve Avrupa’da çeşitli dereceler elde eden Sedef Nergiz, 1-10 Mart tarihleri arasında Karadağ’ın Montenegro kentinde düzenlenecek Gençler Dünya Kupası’nda mücadele edecek. Sporcu, ayrıca 20 Şubat’ta gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyeti Milli Takım kampına davet edildi.

Okul Müdürü Himmet Turgut, Nergiz’in başarısını kutlayarak, öğrencisini tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.