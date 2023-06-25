Seçime katılım oranı saat 17.00 itibarıyla ülke genelinde yüzde 25.61 olarak açıklandı.

Yüksek Seçim Kurulu’nun saat 11.00, 13.00, 15.00 ve 17.00 itibarıyla açıkladığı sonuçlara göre, seçime en yüksek katılım Lefke ilçesinden.

YSK’dan alınan bilgiye göre, bir milletvekili ile bir muhtarın seçileceği ve katılım oranının saat 17.00 itibarıyla yüzde 25.61 olduğu ara seçimle ilgili ilçelerin verileri şöyle:

“Lefkoşa yüzde 21.50, Gazimağusa yüzde 22.48; Girne yüzde 23.80; Güzelyurt 25.20; İskele yüzde 27.48 ve Lefke yüzde 33.20.”