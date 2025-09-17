19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Lefkoşa Atatürk Anıtı ve Boğaz Şehitliği’nde tören düzenlenecek.

Atatürk Anıtı’ndaki tören 19 Eylül Cuma günü saat 09.00’da kurum ve kuruluşların çelenklerini anıta sunmasıyla başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından, günün anlam ve önemini belirten konuşma Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Başkanı Nusrettin Yuca tarafından yapılacak.

Öte yandan, Boğaz Şehitliği’nde yapılacak ikinci tören ise saat 10.00’da protokol sırasına göre çelenklerin Şehitliğe konulmasıyla başlayacak.

Anma töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ardından, Şehitliğin gezilmesi ve kabirlere çiçek konulması ile son bulacak.