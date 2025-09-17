Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının geçmişinde verdiği mücadeleden aldığı ruhla geleceğe umutla baktığını söyledi.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Öztürkler, Türkiye, Azerbaycan ve Amerika’da yapılan ve final bölümü çekimleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleşecek olan "White Kingdom" isimli dizinin yapımcısı Defne Film Şirketi heyetini kabul etti.

Öztürkler, kabulde yaptığı konuşmada KKTC’nin sahip olduğu doğal güzellikleri, tarihi mirası ve kültürel çeşitliliği ile büyük bir potansiyele sahip olduğunu ifade ederek dizi ve film gibi etkili araçlarla bu potansiyelin yurt içi ve yurt dışında daha fazla tanıtılmasının sağlanabileceğini söyledi.

Film yapım şirketine bu anlamda teşekkür eden Öztürkler, son yıllarda dünya genelinde görsel medya aracılığıyla yapılan tanıtımların ülkeler üzerinde yarattığı etki göz önüne alındığında, KKTC’de dizi çekilmesinin ülkenin turizmine, kültürüne ve ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sağlayabileceğini belirtti.

Kıbrıs Türk kültürünün, hem Doğu’nun hem Batı’nın izlerini taşıyan zengin bir mozaiğe sahip olduğunu dile getiren n Öztürkler, mutfaktan müziğe, geleneklerden halk danslarına kadar uzanan bu çeşitliliğin, sanat ve kültür alanında büyük bir yaratıcı güç barındırdığını söyledi.

Kıbrıs Türk halkının, tarihin zorlu dönemeçlerinden geçmiş, varlığını korumak adına büyük mücadeleler vermiş bir halk olduğunu dile getiren Öztürkler, bu mücadeleci ruhun, bugün Kıbrıs Türkü’nü geleceğe umutla bakan, üretmeye ve gelişmeye açık, dinamik bir halk haline getirdiğini kaydetti.

Öztürkler, Anavatan Türkiye’den aldıkları güç ve destekle son yıllarda eğitimden sağlığa, turizmden ulaşıma, teknolojiye ve altyapıya kadar birçok alanda önemli mesafeler kat edildiğini ve bu durumun ülkenin geleceğine dair umutları güçlendirdiğini vurguladı.

Defne Film Şirketi Yapımcısı Hasan Arslan da, Kıbrıs’ın tarihi değerlerini ve kahramanlarını ön plana çıkaracak projeye imza attıklarını açıkladı.

Kıbrıs’ın dünya genelinde daha güçlü tanınması ve özellikle Avrupa Birliği nezdinde hak ettiği statünün kabul görmesi için kültürel tanıtım çalışmalarının önemli olduğunu dile getiren Arslan, “Kıbrıs’ımızın turizmde ve gelişme alanında daha iyi bir noktaya taşınabilmesi için diziler ve belgeseller yoluyla yapılacak görsel tanıtımın büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Uluslar arası bir proje üzerinde çalıştıklarını belirten dizinin yönetmeni Mehmet Çetin ise çekimlerin üç aylık bir sürede farklı ülkelerde tamamlandığını söyledi.

Çetin, Los Angeles, Azerbaycan ve Türkiye’de gerçekleştirilen çekimlerin ardından projenin final kısmı için Kıbrıs’a geldiklerini söyleyerek, “Bu bölüm, Kıbrıs’ın tarihini anlatırken aynı zamanda günümüzden de kesitler sunacak. Sekiz bölümden oluşacak dijital dizimiz, oldukça yüksek kalite bir prodüksiyonla hazırlanıyor ve uluslar arası vizyona çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Projeye verdikleri emeği vurgulayan Çetin, “Çok çalıştık, çok mücadele ettik. Kıbrıs’ı çok seviyoruz ve bu sevgimizi de dizimize yansıtmaya gayret ettik” ifadelerini kullandı.