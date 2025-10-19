Cumhuriyetçi Türk Partisi adayı Tufan Erhürman en yüksek oyu Lefkoşa’da, Tatar ise en yüksek oyu İskele’de aldı

KKTC’de bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar en yüksek oyu İskele’de, Cumhuriyetçi Türk Partisi adayı Tufan Erhürman ise Lefkoşa’da aldı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde 777 sandıktan tamamının açıldığını duyurdu. Ülke genelinde seçime katılım oranı yüzde 64.87 oldu.

-İlçelere göre katılım…

Cumhurbaşkanlığı’na katılım oranı Lefkoşa’da yüzde 65.30, Gazimağusa’da 63.85, Girne’de 63.60, Güzelyurt’ta 66.85, İskele’de 65.65 ve Lefke’de 70.40 olarak açıklandı.

Buna göre, Lefke en çok katılımın, Girne ise en düşük katılımın olduğu ilçeler.

-Lefkoşa

249 sandığın kurulduğu başkent Lefkoşa’da seçmenlerin tercihi Tufan Erhürman oldu. Erhürman, yüzde 68.88, Tatar ise yüzde 29.83 oy aldı.

-Gazimağusa

Gazimağusa’daki, 191 sandık sonucuna göre Erhürman 59.47, Tatar yüzde 38.81 oy kazandı.

-Girne

Girne’de Erhürman, 63.04, Tatar yüzde 35.86 oy aldı. Girne’de seçmenler 167 sandıkta oy kullandı.

-Güzelyurt

Seçimi 55 sandıklı Güzelyurt’ta Erhürman yüzde 62.15, Tatar ise 36.18 oyla tamamladı.

-İskele

86 sandığın kurulduğu İskele’de Erhürman oyların 50.80’ini alırken, Tatar yüzde 47.46 oy aldı.

-Lefke

Lefke ilçesinde ise kurulan 29 sandıktan çıkan sonuçlara göre seçimi Erhürman yüzde 62.01, Tatar ise 36.48 oyla tamamladı.