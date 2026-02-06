Abdi, X'te yaptığı paylaşımda, Fransız bakanla "Kürt bölgelerinin mahremiyetinin ve Suriye'deki Kürtlerin haklarının korunması" konularını da görüştüğünü belirterek, Barro'ya Kadın Koruma Birimleri (YPJ) de dahil olmak üzere askeri ve güvenlik güçlerinin entegrasyonunun ayrıntıları hakkında bilgi verdiğini kaydetti.

SDG lideri, Fransız bakanın anlaşmanın tam olarak uygulanmasının önemini vurguladığını ve ülkesinin bu aşamaya desteğini ifade ettiğini belirtti.

SDG Medya Merkezi ayrıca, "yerinden edilmiş kişilerin özellikle Afrin ve Resulayn'deki bölgelerine geri dönmelerinin gerekliliğini" vurguladı ve "Suriye halkının tüm kesimlerinin haklarını güvence altına alan kapsamlı bir siyasi çözüme ulaşılmasına katkıda bulunan ulusal düzeyde aktif katılımın önemini" belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanı, dün Şam'da Suriyeli mevkidaşı Esad el-Şeybani ile yaptığı görüşmelerin ardından yaptığı açıklamalarda, Suriye hükümeti ile SDG arasında varılan yeni anlaşmanın Kürtlerin temel haklarını güvence altına aldığını ve "DEAŞ" örgütüyle mücadele çabalarını desteklediğini teyit etmişti.

Suriye hükümeti ve SDG, geçen cuma günü kapsamlı bir ateşkes ve Kürt güçlerinin ve idari yapılarının Suriye devlet kurumlarına kademeli olarak entegrasyonu konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu.