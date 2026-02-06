Leavitt, düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon'ın "Kasımda oy verme merkezlerinin çevresinde ICE olacak." şeklindeki açıklamasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

ICE'ın ara seçimde oy verme merkezleri yakınında bulunmayacağının hiçbir garantisini veremeyeceklerini kaydeden Leavitt, "Başkan'ın oy verme merkezlerinin dışında ICE bulundurma konusunda herhangi bir resmi plandan bahsettiğini duymadım." dedi.

Eski Beyaz Saray stratejisti ve sağ görüşlü Bannon, katıldığı programda, ara seçimlerde oy verme merkezlerinde göçmenlik görevlilerinin bulunabileceği ihtimaline ilişkin soru üzerine, "Kasım ayında ICE'ın sandıkları kuşatacağından kesinlikle emin olabilirsiniz." yanıtını vermişti.

Minnesota'daki olaylar

Minneapolis'te ICE görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.

Yetkililer, 37 yaşındaki kurbanın Alex Jeffrey Pretti adlı Amerikalı hemşire olduğunu ve olaylar esnasında yanında silah bulundurduğunu açıklamıştı.

Trump'ın görevlendirdiği sınır güvenliğinden sorumlu Tom Homan, yaptığı açıklamada, 700 ICE görevlisinin eyaletten ayrılacağını duyurmuştu.