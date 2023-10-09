Hamas'ın başlattığı "Aksa Tufanı" saldırıları sonrasında ülkesinden kaçmaya başlayan İsraillilerin Güney Kıbrıs’a sığındığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, savaştan kaçan yüzlerce İsrailli'den bir kısmının gazeteye yaptığı açıklamada, İsrail’deki durumun korkunç olduğunu ve birçok kişinin, kurtuluş bölgesi olarak gördükleri Güney Kıbrıs’a gitmek için canla başla uçuş aradığını söylediğini yazdı.

Gazete, İsraillilerin Güney Kıbrıs’a direkt uçuşla gidebilmek için bilet bulmaya çalıştığını, ancak tüm direkt uçuşların dolu olduğunu kaydederek, bazı İsraillilerin önce Atina’ya, oradan da Güney Kıbrıs’a gittiklerini belirtti.

Haberde, İsrailli uçak şirketlerinin, ülkesine dönmek isteyen İsrailliler için de Larnaka’dan Tel Aviv’e 7 ek uçuş ayarladığı ifade edildi.

-İsrail’den Güney Kıbrıs’a az sayıda Rum döndü

Gazete, bir diğer haberinde ise İsrail’den Güney Kıbrıs’a dönmek isteyen Rumlar için uçuş ayarlanacağına dair dün geceye kadar herhangi resmi bir bilgilendirme yapılmadığını, ancak az sayıda Rum’un, İsraillilerin Güney Kıbrıs’a gittiği uçaklarla Ada’ya döndüğünü yazdı.

Ulaştırma Bakanı Aleksis Bafiadis’in konuyla ilgili açıklamasında, durumun yakından takip edildiğini söylediğini kaydeden gazete, Güney Kıbrıs’ın, İsrail’den yabancı uyruklu kişilerin tahliye edilerek Ada’ya getirilmesine de hazırlıklı olduğunun ifade edildiğini belirtti.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın İsrail’deki Büyükelçisi Kornilios Korniliu’nun da, çatışma bölgesinde Rum bulunmadığını; az sayıda Rum’un tedavi ve turistik amaçlarla İsrail’de bulunduğunu, bir kısmının Bruno Mars konseri için İsrail’e gittiğini ve bu konserin iptal edildiğini, 300 kadar Rum’un da dua etmek için Kudüs’te bulunduğunu söylediğini yazdı.