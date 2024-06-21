Her Daim Doğa Dostları ve Toplumsal Varoluş Derneği, “Savaşların Doğaya ve Kültürel Miraslara Etkileri” konulu seminer düzenliyor.

Organizasyon adına Yusuf Şentuğ yaptığı yazılı açıklamada, doğa ve kültürel mirasların en büyük tehlikesi olarak gördükleri savaşların etkilerini ele alacakları seminerin yarın saat 08.00'de Mağusa Bandabuliya’da yapılacağını ve konuşmacı olarak Dr. Ulus Irkad'ın katılacağını belirtti.

Şentuğ, İkinci Dünya Savaşı sırasında 50 milyon insan öldürüldüğünü dile getirerek, “Sunumda savaşların hem dünyaya hem de ülkemize Kıbrıs’a ve şehrimiz Mağusa’ya etkilerini fotoğraflarla anlatacağız.” ifadelerini kullandı.