Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, Milletvekili Ahmet Savaşan, Yeniboğaziçi’nde açılan Robotik Rehabilitasyon Merkezi 'ni ziyaret etti.

Savaşan yaptığı yazılı açıklamada, Romatem Move Kıbrıs adlı merkezin, KKTC’de bir ilk olduğunu ifade ederek, merkezde denetim sürecinin tamamlandığını ve Dünya Sağlık Turizmi Konseyi onaylı Küresel Sağlık Turizmi Akreditasyon Belgesi’ni aldığını açıkladı.

Türkiye ve KKTC’nin alanında güvenilir iki güçlü markası Oscar ve Romatem ortaklığında yapılan bu yatırımın, KKTC’nin, Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’ne başkanlık ettiği dönemde imzalanan protokol ile hayat bulduğunu kaydeden Savaşan, merkezin, Sağlık Bakanlığı tarafından izinlendirilmesinin ardından hem Kuzey Kıbrıs’ta yaşayanlara hem de sağlık turistlerine hizmet vermeye başladığını kaydetti.

Savaşan, merkezin, başta KKTC vatandaşları olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen sağlık turistlerine bekleme süresi olmaksızın, özel koşullarda, uluslararası standartlarda sağlık hizmeti vermeye başlamasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Verilen bilgiye göre, merkeze, 444 76 86 numaralı ücretsiz danışma hattından veya https://romatem.com/hastane-ve-klinikler/romatem-move-kibris/ web sitesi üzerinden ulaşılarak, bilgi alınabilecek.