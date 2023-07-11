Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan Basın Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, 11 Temmuz 1889 tarihinde Kıbrıs Türk tarihinin ilk gazetesinden bu yana gelişen teknolojilerle içinde yaşanılan bilgi ve iletişim çağının etkisiyle gazetecilik anlayışı ve alışkanlığının dünyaya paralel olarak KKTC’de de değiştiğine vurgu yaptı.

“Basın, Milletin Müşterek Sesidir” söyleminin basının toplumu aydınlatması bakımından üstlendiği misyonu en güzel şekilde açıkladığını kaydeden Ahmet Savaşan, Kıbrıs Türk Basını’nın tarihin her döneminde milletin gözü, kulağı, sesi olma ve kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunma görevini ilkeli ve tarafsız gazetecilik anlayışı içinde başarı ile yerine getirdiğini belirtti.

Enformasyon çağının her sektörü değiştirdiğine değinen Savaşan, içinde bulunduğumuz çağın okuyucu/izleyici/dinleyici alışkanlıkları ile gazetecilik sektörünü de etkilediğini vurguladı. Savaşan “haber artık sadece yazıyla, görüntüyle veya sesle değil, bütün bunların bir araya geldiği, okuyucu veya izleyicinin herhangi bir ücret ödemeden hızlı ve kolay bir şekilde her yerden erişebildiği, sürekli güncellenen ve farklı araçlarla 24 saat kesintisiz olarak sunulur hale gelmiştir” dedi.

Basın İş Yasası'nın doğru şekilde uygulanmasının son derece önemli olduğuna işaret eden Ahmet Savaşan, internet –sosyal medya- sosyal paylaşım siteleri bağlamında düşündüğümüzde, gazetecilik mesleğinin en önemli ve en temel özelliklerinden olan etik kurallara bağlılık ve doğruluk ilkelerinden taviz vermeden, gazetecilik-haber ilişkisini yeni çağın şartlarına uygun olarak sistematize edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Savaşan Bilişim alanın denetlenmesinin önemine de değindi.

Ahmet Savaşan mesajının sonunda “Kıbrıs Türk Basını’nın vefakar çalışanlarının Basın Günü’nü en samimi dileklerimle kutlar, toplumu aydınlatmak adına üstlendikleri görevin öneminin bilinciyle, adil, şeffaf, tarafsız, kamu yararını gözetecek şekilde ve en önemlisi, demokratik ilkeler çerçevesinde basın mesleğinin gerektirdiği etik değerlere sadık kalarak, halkımıza hizmetlerinin devamını dilerim" dedi.