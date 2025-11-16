Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreter vekili Ahmet Savaşan, 15 Kasım’ın Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve egemenlik iradesini dünyaya ilan ettiği, varoluş mücadelesinin devletleşme ile taçlandığı en anlamlı günlerden biri olduğunu vurguladı.

Savaşan KKTC’nin 42. kuruluş yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, 15 Kasım’ın Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve egemenlik iradesinin dünyaya ilanı olduğunu söyledi.

KKTC’nin 42. kuruluş yıl dönümünü gurur, onur ve minnetle kutladığını ifade eden Savaşan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin halkın ve Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) destansı mücadelesi ile Anavatan Türkiye’nin belirleyici desteği sayesinde kurulduğunu hatırlattı.

Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün halkın hak ve özgürlüklerini savunmadaki liderliğine, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın yıllar süren mücadele ve kararlılığıyla devletin temellerinin atıldığına değinen Savaşan, ayrıca merhum Necmettin Erbakan ve Bülent Ecevit’in Türkiye ile yakın dayanışmayı sağlayarak Kıbrıs Türk halkının uluslararası arenada haklı davasına güçlü destek verdiğini ifade etti.

Savaşan, TMT’nin direnişinin halkın birlik ve kararlılık ruhunun en güçlü göstergesi olduğunu belirterek, her dönemde Kıbrıs Türk hakının yanında olan Anavatan Türkiye’nin devletin kuruluşundan bugüne en büyük güç ve güven kaynağı olduğunu vurguladı.

Mesajında, başta şehitler olmak üzere tüm mücadele kahramanlarını rahmet ve şükranla anarak, gazilere minnettlerini dile getiren Savaşan, milli mücadele ruhu ve Türkiye ile olan gönül birliği sayesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin daha da güçleneceğine olan inancını paylaştı.

Savaşan mesajında, “15 Kasım Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” ifadelerine yer verdi.