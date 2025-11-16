Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelen İyi Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Erozan ve KKTC Temsilcisi Özgür Gedik’i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İyi Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Erozan da, Kıbrıs Türk halkının 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Kabulde Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ da yer aldı.