Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelen Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Mehmet Önder Aksakal’ı kabul etti

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tufan Erhürman kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

DSP Genel Başkanı Mehmet Önder Aksakal, Kıbrıs Türk halkının 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Kabulde, Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa milletvekili Sadık Gardiyanoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ yer aldı.