Daha önce Türkiye'ye getirilen 12 panelin ardından büyük kompozisyonun eksik parçalarından biri daha kültürel mirasa kazandırılmış oldu.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce iadesini sağladığımız 12 panelin ardından büyük kompozisyonun 13'üncü parçası da bilimsel çalışmalar ve diplomatik girişimler sonucunda yeniden ait olduğu topraklara döndü.

Zeugma Mozaik Müzesi'ndeki eserlerle stil ve kompozisyon açısından önemli benzerlikler taşıyan panel, yürütülen çalışmaların ardından ülkemize teslim edildi."