Küresel çapta satışları bir süredir düşen elektrikli otomobil üreticisi Tesla, personelinin yüzde 10'undan fazlasını işten çıkarmaya hazırlanıyor.

Şirketin bir iç yazışmasına ulaşan Reuters haber ajansı, Tesla CEO'su Elon Musk'ın notta, "Şirketi bir sonraki büyüme aşamamıza hazırlarken, maliyet azaltma ve verimliliği artırmak için şirketin her yönüne bakmak son derece önemli. Bu çabanın bir parçası olarak, organizasyonun kapsamlı bir incelemesini yaptık ve personel sayımızı küresel olarak yüzde 10'dan fazla azaltma gibi zor bir karar aldık" mesajını çalışanlara gönderdiğini bildirdi.

Tesla, konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı. İsminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, Kaliforniya ve Teksas'taki kimi personele işten çıkarmalarla ilgili bildirimde bulunulduğunu söyledi.

Piyasa değerine göre dünyanın en büyük otomobil üreticisinin hisseleri, gelişmenin ardından piyasa öncesi işlemlerde yüzde 1,3 düşüş gösterdi.

Son yıllık raporuna göre Aralık 2023 itibariyle küresel çapta 140 bin 473 çalışanı bulunan Tesla'nın hisse senedi bu yıl başından beri yaklaşık yüzde 31 değer kaybetti.

Roth Capital'de kıdemli araştırma analisti olan Craig Irwin de işten çıkarma konusundaki haberlerin Tesla yönetiminin "zayıf talebin devam etmesini" beklediğini gösterdiğini belirtti.

Gartner'da araştırma ve otomotiv başkan yardımcısı Pedro Pacheco ise işten çıkarmaların şirketin yeni modelleri piyasaya sürmeden önce maliyetleri azaltmayı hedeflemesinin bir işareti olabileceğini söyledi.

Tesla bu ay, fiyat indirimlerinin talebi canlandıramaması nedeniyle ilk çeyrekte küresel araç teslimatlarının yaklaşık dört yıl sonra ilk kez düştüğünü bildirdi.

Kısa süre önce Tesla'nın uzun zamandır vaat edilen ucuz bir otomobil projesini rafa kaldırdığı ileri sürülmüştü.

Tesla geçen yıl şubat ayında da performans değerlendirme döngüsünün bir parçası olarak New York'taki işgücünün yüzde 4'ünü işten çıkarmıştı.